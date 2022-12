Gori attacca Renzi: "È il fantasma del liberismo, vuole un Pd estremista"

Gori replica a Renzi: "E il fantasma del liberismo, vuole Pd a sinistra"

"Se Elly Schlein vincerà, non lascerò il partito. Se non mi riconoscerò più nel partito al quale ho dato tanto impegno restituirò la tessera. Non è un dramma se Gori lascia. Ma non ci sarà scissione". Lo ribadisce a Omnibus su La 7 il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

Gori: "Renzi vorrebbe che il Pd diventasse un partito estremista, di sinistra, perché diventi piccolo"

C'e' l'ombra di Renzi sul congresso? la domanda che gli rivolge la conduttrice. "Renzi e' un po' il fantasma del liberismo - la risposta - Renzi vorrebbe che il Pd diventasse un partito estremista, di sinistra, perché diventi piccolo per allargare l'influenza del suo, un po' come e' accaduto in Francia ai socialisti. Faro' di tutto perche' Renzi non abbia soddisfazione