Governance Poll: Sala 89esimo tra i sindaci. Governatori: Fontana decimo

Governance Poll: Sala 89esimo, Fontana decimo

Si posizione 89esimo, con una perdita di consenso del 2,7% rispetto alla sua elezione, il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel governance poll del Sole 24 Ore, la classifica di gradimento degli amministratori locali. Per Sala, il gradimento è al 49%. A guidare la classifica dei primi cittadini è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al 65% di gradimento. In lombardia, alto consenso per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori al terzo posto e con una crescita del 5,7%.

E' al decimo posto, con un gradimento del 48%, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nel 'governance poll' del Sole 24 Ore per quanto riguarda il consenso dei cittadini per i presidenti di Regione. Se in testa alla classifica resiste il governatore del Veneto, Luca Zaia, per Fontana vi è una risalita del 2,7% rispetto a un anno fa, ma comunque in calo rispetto al giorno dell'elezione (-1,7%).