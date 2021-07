Governo: gli elettori di centrodestra scelgono Gelmini



Lei ha sbaragliato tutti. Il sondaggio è dell’istituto Emg Different, di Fabrizio Masia, pubblicato dal quotidiano Libero, e riguarda gli elettori di centrodestra. Lei è Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e il sondaggio riguarda gli esponenti di governo più graditi agli elettori di mezzo, la parte più numerosa dei partiti di governo. Ma c’è un altro dato che balza agli occhi: la Gelmini risulta vincente col 61% del gradimento anche tra i ministri lombardi. Segue infatti al quarto posto col 50% Giancarlo Giorgetti e al settimo col 41% Massimo Garavaglia. Dodicesimo col 30% Lorenzo Guerini del Pd, fuori quota i ministri grillini con Luigi di Maio col 17%.



“Si tratta – ha commentato Fabrizio Masia – di un risultato interessante, forse anche un po’ inatteso, che tende a confermare come all’interno dell’elettorato di centrodestra ci sia un forte appeal verso personaggi come Gelmini, Brunetta (arrivato secondo ndr), Carfagna (terza), Giorgetti”. Sarebbe interessante esplorare l’opinione degli elettori di centrosinistra, magari per scoprire che il risultato non cambia.