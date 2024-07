Goyard, apertura di un nuovo store in Montenapoleone a settembre

Nuovo arrivo in via Montenapoleone a Milano: Goyard, maison francese di borse ed accessori, apre una nuova boutique al civico 18, negli spazi che erano occupati da Malo. Apertura prevista a inizio settembre per uno store da 230 metri quadrati, come riporta Pambianconews. Cosa ne sarà dell'attuale negozio in via Gesù? Probabilmente chiuderà per essere sostituito dal nuovo store.

Cosa rende unico il marchio Goyard

Tra le caratteristiche del brand, la scelta di non avere uno store online e di non investire in pubblicità: i suoi prodotti sono dunque acquistabili solo nei negozi fisici. E quello milanese è l'unico in Italia ad oggi. Prezzi non proprio per tutti: il modello di borsa best seller "Saint Louis" parte da 1.450 euro. E Goyard impedisce di comprare più di cinque prodotti in dodici mesi. La storia del marchio affonda le sue radici addirittura nel 1792 ed è oggi tra i luxury brand più desiderati al mondo dopo essere stata rilanciata dal 1998 dal collezionista Jean-Michel Signoles.