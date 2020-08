Gp di Monza, poster "nostalgico"? Si scatena la polemica

"A chi il Gran Premio? A noi!" Così l'ex presidente di centrosinistra della Provincia di Monza Roberto Invernizzi ha ironizzato su facebook sul poster del Gran Premio di Formula 1 Heineken d'Italia che si correra' nel primo settimana di settembre a Monza e che è stato presentato oggi. Un manifesto "nostalgico" secondo Invernizzi per il suo stile futurista, da qualcuno giudicato fascista.

La risposta degli esponenti leghisti non si è fatta attendere: "Qualcuno ha pensato bene di costruire, sopra a questa immagine, una ridicola polemica legata all'apologia di fascismo - ha commentato il consigliere regionale del Carroccio Andrea Monti -. Spero che faccia retromarcia prima di imbarcarsi in misere figuracce sia sulla storia dell'arte che su quella dell'automobilismo sportivo. Non vorrei infatti che la furia iconoclasta resti priva di controllo e si finisca per chiedere la chiusura del Museo del Novecento a Milano". "Finalmente un doveroso richiamo alla Patria in tempi in cui sembra prevalere il cosmopolitismo e il rifiuto morboso della propria identita'" ha aggiunto il suo collega al Pirellone Max Bastoni.

"Ma non si puo' fare una battuta e arrivano addirittura - ha osservato Invernizzi sempre su Fb - note da esponenti politici che dovrebbero essere da ben altro affaccendati" .