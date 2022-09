Gp Monza, costruiscono tribuna abusiva: 80 tifosi olandesi identificati

In occasione della 93^ edizione del "Gran premio d'Italia di Formula 1", nel pomeriggio di giovedì i Poliziotti di Monza hanno controllato l'area camping confinante proprio a ridosso della "Prima Variante". E qui, gli agenti hanno sorpeso alcuni tifosi ed appassionati provenienti dai Paesi Bassi, che avevano introdotto all'interno del campeggio alcune tonnellate di materiale come ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme per realizzare una grande tribuna proprio a ridosso della rete che delimita il tratto di pista dell'autodromo in corrispondenza della Prima Variante.

Tribuna abusiva a Monza definitivamente smontata

Come riferisce Ansa, i poliziotti hanno identificato 80 tifosi provenienti prevalentemente dall'Olanda, riscontrando come i campeggiatori stessero iniziando a montare una vera e propria tribuna. Verificata questa circostanza, veniva spiegata l'impossibilita' di realizzare la struttura, un primo camion ha caricato parte del materiale edile mentre alcuni campeggiatori in evidente stato di alterazione alcolica hanno tentato di opporsi. Oggi sono stati effettuati ulteriori carichi dei ponteggi e delle tubature che sono quindi stati definitivamente sgomberati dall'area camping, sempre sotto il controllo dei Funzionari e personale della Questura di Monza e della Brianza.