Grande distribuzione, evasione da 260 mln: chiesto il processo per 13 indagati

Grande distribuzione, evasione da 260 milioni: chiesto il processo per 13 indagati

La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per i 13 indagati sottoposti a misura cautelare (9 arresti domiciliari e 4 interdizioni) al centro dell'inchiesta di una presunta frode carosello dell'Iva da 260 milioni di euro nel settore della grande distribuzione organizzata. Le accuse sono quelle di associazione per delinquere e reati fiscali. Secondo gli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, coordinati dal pm Nicola Rossato, e' emerso che le societa' gestite dagli indagati avrebbero emesso e utilizzato false fatture per 1,8 miliardi di euro.

GDO, sistematici acquisti di merce senza applicare l'Iva: le catene coinvolte

In particolare, avrebbero sistematicamente effettuato l'acquisto della merce senza l'applicazione dell'Iva, sia attraverso la presentazione a fornitori italiani di lettere di intento mendaci, sia mediante il compimento di operazioni intracomunitarie non imponibili da parte di societa' cartiere interposte all'interno del ciclo di fatturazione della merce. In tale modo le catene della grande distribuzione organizzata, Supermercati Gs (ora Carrefour Italia) e Margherita Distribuzione (ex Auchan), beneficiarie finali della contestata frode, avrebbero ottenuto un indebito risparmio d'imposta connesso all'omesso versamento dell'Iva da parte delle societa' cartiere.