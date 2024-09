Grande ritorno della Milano Fashion Week: l’evento glamour che fa triplicare i prezzi degli hotel di lusso

Torna la Milano Fashion Week: l’evento glamour che fa triplicare i prezzi degli hotel di lusso

Con un impatto economico previsto di 213milioni di euro, la Milano Fashion Week, in programma dal 17 al 23 settembre, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Secondo uno studio di Confcommercio Milano, la spesa media per visitatore si aggira intorno ai 1.638 euro, con un flusso turistico stimato di quasi 796mila persone solo a settembre, in crescita del 6,7% rispetto al 2023. Questo boom di presenze porta con sé anche un notevole aumento dei prezzi degli alberghi di lusso, soprattutto quelli a cinque stelle, che vedono le loro tariffe lievitare fino a tre volte rispetto alla bassa stagione.

Prezzi alle stelle per i 5 stelle: tariffe fino a 3.200 euro a notte

Nel cuore di Milano, gli hotel a cinque stelle vedono schizzare le loro tariffe durante la Fashion Week, con prezzi per una camera superior che vanno da 1.145 euro a oltre 3.200 euro a notte. Questa impennata, rilevata da un’indagine di Pambianco Hotellerie, è dovuta a sofisticati sistemi di revenue management, che regolano i prezzi in base alla domanda e ad algoritmi complessi, adattando le tariffe in tempo reale. Nonostante ciò, Milano si prepara ad accogliere l’élite della moda con tariffe da capogiro, ma all’altezza di un evento di risonanza internazionale.