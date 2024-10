Grande successo a Palazzo Lombardia per i 100 anni della Radio: tutto esaurito e super ospiti. Fontana: "Una bella festa"

Grande successo a Milano per la celebrazione del centenario della prima trasmissione radiofonica in Italia. Più di 3.500 persone hanno riempito Palazzo Lombardia, dove RTL 102.5 ha trasmesso in diretta dall’affascinante belvedere del 39esimo piano. Tra gli ospiti d’eccezione, in collegamento, Renzo Arbore e Gianni Morandi hanno reso omaggio a questo storico traguardo.

Il presidente Fontana: "La radio, un mix perfetto di informazione e divertimento"

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha espresso il suo entusiasmo per l'evento: "Una festa meravigliosa per celebrare un mezzo che non perderà mai la sua importanza". Fontana ha sottolineato il ruolo insostituibile della radio come principale canale di comunicazione, capace di combinare informazione e intrattenimento in modo unico.