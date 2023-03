Grande successo del pittore Marcello Lo Giudice a Sotheby’s Parigi

Grande affermazione per Marcello Lo Giudice all’ultima asta parigina di Sotheby’s che si è tenuta il30 marzo. Il quadro “Eden primavera”, partito da una stima oscillante tra i 24.000 e i 35.000 euro,è stato aggiudicato a 95.250, dopo un crescendo impetuoso di rilanci, a testimoniare quantol’artista siciliano sia tra i più apprezzati protagonisti dell’arte contemporanea, non solo dai criticima anche dai collezionisti.

Un olio e pigmenti su tela già esposto alla cinquantanovesima Biennaledi Venezia

Un olio e pigmenti su tela già esposto alla cinquantanovesima Biennaledi Venezia e che il maestro Lo Giudice definisce “una rappresentazione idilliaca e unacontemplazione lirica della stagione più bella”.Del resto già nel 2020 sempre Sotheby’s aveva riprodotto una delle opere di Lo Giudice sullacopertina di un proprio catalogo.Il maestro siciliano, “pittore tellurico” come lo ha definito il critico Pierre Restany, è uno deirappresentanti più autorevoli del ‘neoinformale’ a livello internazionale.

Nelle sue opere - espostepiù volte alla Biennale di Venezia, nonché al Maxxi di Roma, al Palazzo Reale di Milano, aMontreal, New York, San Pietroburgo, Barcellona, Stoccolma, Colonia - materia e luci creanoevocativi paesaggi dove la natura viene trasfigurata in una dimensione tra la ricerca estetica el’impegno per sensibilizzare le coscienze sull’urgenza di salvare mari e oceani. Oggi Marcello Lo Giudice è indubbiamente uno degli artisti in attività più interessanti del panorama internazionale e di quello italiano è indubbiamente il più significativo.

Infatti, nella capitale francese Sotheby’s ha battuto, insieme a quella di Lo Giudice, 140 opere dimaestri che hanno fatto la storia dell’arte contemporanea: da Lucio Fontana a Andy Warhol, daFrancis Bacon a Alighiero Boetti, da Hans Hartung a Igor Mitoraj, da Antoni Tàpies e Damien Hirst, solo per citarne alcuni.