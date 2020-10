Grandi piazzali per i tamponi rapidi, ipotesi San Siro a Milano

Quella di San Siro è solo un'ipotesi in campo. Delle “meno probabili” fanno sapere ad Affaritaliani.it Milano fonti nel Comune di Milano. Di certo c'è che si stanno cercando grandi piazzali all'aperto per mettere in atto un piano per i tamponi rapidi da dedicare sopratutto al mondo della scuola, del personale scolastico, degli studenti. Affaritaliani.it Milano può confermare che c'è un tavolo tecnico aperto con Ats per individuare questi luoghi. Con diverse proposte in campo, fra cui San Siro (il piazzale antistante lo stadio, non lo stadio in sé) da usare come punto tamponi e test. Servono spazi ampi dove non creare assembramenti e dove gestiure a livello logistico le lunghe code di auto. Con il fine ultimo di alleggerire il carico di lavoro monstre che in queste settimane sta coinvolgendo i cosidetti “Drive Through Covid” di ospedali come il San Paolo o il Buzzi. Dove per effettuare i test bisogna recarsi in macchina molto presto al mattino, mettendo in conto almeno due ore di coda.

Francesco Floris/Fabio Massa

fralforis89@gmail.com

fabio.massa@affaritaliani.it