Centinaia di Gratta e vinci galleggiano nel canale Muzza: mistero nel Lodigiano

Resta un mistero la scena a cui hanno assistito decide di persone durante la giornata di domenica che hanno notato centinaia e centinaia di Gratta e vinci galleggiare nel canale Muzza, tra Lodi Vecchio e Cornegliano Laudense. Alcuni presenti hanno segnalato la situazione alle forze dell'ordine, mentre altri, stupiti dalla cosa, si sono riversati sulle sponde e hanno tentato di ripescarne qualcuno dall'acqua, tutti contenuti in pacchi ancora sigillati.

Anche il sindaco di Cornegliano ha allertato i vigili del fuoco, che si sono recati sul posto per recuperare i tagliandini. L'ipotesi, per il sindaco, è che si sia rovesciato un camion che li stava trasportando e invita dunque i cittadini a consegnare i pacchi rinvenuti ai carabinieri di Lodi per non incorrere nel reato di appropriazione indebita; restano comunque in corso le indagini per chiarire la dinamica del fatto.