Gratta&Vinci Miliardario Maxi: vinti cinque milioni di euro a Como

Come riporta Agimeg, sono stati vinti a Como 5 milioni con un biglietto del Gratta e Vinci "Il Miliardario Maxi". Una vincita che segue quella da due milioni a Fino Mornasco. I cinque milioni sono stati vinti acquistando un biglietto in via Scalabrini.