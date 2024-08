Milano, grave incidente a Pioltello: 27enne investito da un'auto pirata

Grave incidente a Pioltello: 27enne investito da un'auto pirata

Nella notte a Pioltello, alle porte di Milano, un giovane di 27 anni di origine peruviana è stato travolto da un'auto pirata. L'incidente è avvenuto in via Francesco Cilea poco prima delle 2:00. Dopo l'impatto, il conducente dell'auto si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove versa in condizioni gravi, ma stabili. Una ragazza di 34 anni, che si trovava probabilmente con lui, è stata anch'essa portata al Niguarda, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Indagini in corso per identificare l'auto pirata

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Carugate, che stanno indagando per risalire all'identità del conducente. Le forze dell'ordine stanno esaminando le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di ottenere informazioni utili per identificare il veicolo coinvolto e fare giustizia per la vittima.