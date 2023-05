Grave scontro frontale: due morti nel Milanese

Due morti per un incidente stradale a Turbigo, nel milanese, nelle prime ore di domenica 21 maggio. Coinvolta anche una terza persona rimasta ferita.

Le due vittime sono un ragazzo di 18 anni e una giovane di 24. Da una prima ricostruzione sembrerebbe uno scontro frontale tra due auto. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, 118, carabinieri e vigili del fuoco.

Su una Renault Clio c'era il diciottenne di Turbigo mentre su una Peugeot 207 la 24enne, residente a Milano, con il fidanzato di 33 anni. Le due macchine - dalla prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia Legnano - si sono scontrate frontalmente per l'invasione della carreggiata opposta di una delle due. Sono ancora in corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica. L'unico sopravvissuto, il 33enne che abita a Nosate, e' stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano.