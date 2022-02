Greco da mani pulite a Roma, sarà consulente per la legalità

Roberto Gualtieri nomina l'ex procuratore di Milano Francesco Greco consulente per la legalità del Campidoglio. Come riporta Il Foglio uno dei magistrati del pool mani di Mani Pulite si occupera' a titolo gratuito per Palazzo Senatorio di prevenzione della corruzione, trasparenza, antiriciclaggio e lotta all'evasione fiscale aiutando la macchina amministrativa comunale.

Greco da mani pulite a Roma. Gualtieri: è un autorità modniale

L'incarico di consulente per la legalità arriva per una coincidenza nel trentennale dell'avvio di Tangentopoli, il 17 febbraio 1992 infatti venne arrestato il dirigente socialista Mario Chiesa, all'epoca alla guida del Pio Albergo Trivulzio di Milano, dando l'inizio all'inchiesta che ha sconvolto il sistema politico della Prima Repubblica. "Sono davvero felice di presentare il dottor Greco, lo ringrazio per aver accettato l'incarico di consigliere sui temi della legalita', la trasparenza, la prevenzione dei temi della corruzione, del riciclaggio e dell'evasione fiscale. E' forse una delle massime autorita' mondiali in materia", spiega Gualtieri. Il sindaco sottolinea: "Contare su una professionalita' di questo livello mi da grande gioia e soddisfazione. Cercheremo di concentrare il lavoro si due aspetti: prevenzione della corruzione e trasparenza delle procedure". L'ex pm coordinera' anche il gruppo di lavoro che il Campidoglio ha costituito per candidare Roma ad ospitare la sede dell'Autorita' Europea Antiriciclaggio.

Greco da mani pulite a Roma: un lavoro utile per la città

A breve, intanto, il Campidoglio annuncia che siglera' delle intese con Agenzia delle Entrate e Gdf proprio in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Greco da parte sua ammette: "Mai mi sarei aspettato di tornare a Roma, la citta' dove sono cresciuto. Mi sono detto, qualcosa per Roma voglio farla, sono via da 45 anni, e' una citta' meravigliosa che merita di rinascere. Penso si possa fare un lavoro utile per la citta' nella misura in cui si rende la macchina piu' trasparente ed efficiente. Studiero' la situazione, penso di dare delle piccole indicazioni, poi sta alla politica, al sindaco, all'Assemblea, decidere". Nei prossimi anni nella Capitale potenzialmente sono attesi fondi ingenti tra Pnrr e Giubileo del 2025.