Greco (Cgil): "Dove non c’è il sindacato il rischio incidenti aumenta"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Non è stato facile per i vigili del fuoco recuperare la salma dell'operaio, Amd Yousri - schiacciato da una pressa - era residente in via Verdi a Bollate. Dipendente della Riam da oltre 10 anni, era padre di tre figli. “Corriamo il rischio di assistere al rito del cordoglio, – dice Enzo Greco, della segreteria della Camera del lavoro di Milano, delegato ai problemi della sicurezza - c’è la massima solidarietà per i parenti del lavoratore morto. Il punto vero è che si conferma che il sistema sicurezza non funziona. Stiamo aspettando gli elementi esatti per ricostruire l’accaduto e le relative responsabilità. Sembra che l’assenza – anche temporanea - di dispositivi di sicurezza passiva abbia confermato le nostre preoccupazioni: si sta andando verso l’aumento dei rischi per chi lavora, e questo è grave”.

La Cgil: "L'azienda della tragedia di Bollate è non sindacalizzata"

La Riam di Bollate è un’azienda non sindacalizzata “e questa è un’altra conferma perché dove non c’è il sindacato i rischi aumentano. Non vogliamo fare accuse ma la situazione è questa”, insiste il sindacalista. “Dove il lavoro è soggetto all’autonomia individuale lì si producono episodi gravi,ma proprio lì sono necessari i dispositivi di sicurezza passiva, quelli che intervengono automaticamente mandando in blocco il macchinario”. “Le attività ispettive si fanno ma il numero degli interventi non è proporzionato al livello di rischio. Bisogna lavorare sulla prevenzione – conclude Greco - anche se occorre un numero maggiore di ispettori”. Il macchinario dove si è verificato l’incidente è stato poi messo sotto sequestro per consentire ai tecnici dell'Ats e alla polizia locale di fare le indagini e accertare le responsabilità.