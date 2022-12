Lavoro, un 52enne morto schiacciato nel compattatore per auto

E' rimasto schiacciato nel compattatore che comprime le vetture destinate al riciclaggio del metallo l'operaio egiziano di 52 anni che stamani ha perso la vita in un'azienda di Bollate, nel Milanese. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare