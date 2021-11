Green pass: comunità ebraiche contro i cortei a Novara, oggi presidio a Milano

La Fiep (Federazione Italiana per l'Ebraismo Progressivo) "si unisce alla ferma condanna dell'Ucei per i gravi fatti di Novara. Accostare la tragica memoria della Shoa' alle attuali vicende relative al Green Pass - e' scritto in una nota - e' un oltraggio alle vittime, una ignobile strumentalizzazione e un'offesa al Paese, che non possiamo ignorare".

E' previsto per oggi, 2 novembre alle 18, un presidio davanti al Memoriale della Shoa a Milano, a cui, "tutte le comunita' ebraiche progressive danno la loro adesione. Fiep e le comunita' ebraiche progressive Lev Chadash e Beth Shalom Milano, Beth Hillel Roma, Or 'Ammim Bologna, Shir Hadash Firenze".