Green pass day, Comune di Milano pronto: servizi regolari al pubblico

Nel primo giorno di introduzione del Green pass sui luoghi di lavoro il Comune di Milano non ha al momento registrato nessun disagio e disservizio negli uffici e nemmeno negli sportelli aperti al pubblico.

Green pass, come funzionano i controlli nelle sedi comunali

A partire da venerdì 15 ottobre, il controllo del possesso del green pass per consentire l’accesso ai luoghi di lavoro al personale dipendente, ausiliario, volontari, visitatori e chiunque svolga attività nelle sedi dell’Amministrazione comunale (esclusi gli utenti dei servizi erogati dal Comune). Dalle 7,30 fino alle 10,30 (fascia oraria in cui avviene l’entrata in servizio della maggior parte dei dipendenti) il controllo verrà effettuato all’ingresso di ogni sede su tutti i lavoratori. A partire dalle 10,30 e fino alle 13 – se la sede non dispone di un presidio all’ingresso – saranno i Direttori-Datori di Lavoro a verificare (con controlli puntuali o a campione, come previsto dalle linee guida) il possesso della certificazione, garantendo così i controlli nella fascia oraria antimeridiana come chiesto dalla norma.