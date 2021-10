Green Pass, il pm Nobili: "Dal 15 ottobre situazione imprevedibile"

Quello che accadra' nei prossimi giorni, da quando, il 15 ottobre, il green pass diventera' obbligatorio per i lavoratori, "e' imprevedibile se la "politica non chiarisce le sue linee di azione". Lo afferma il pm Alberto Nobili, capo dell'antiterrorismo milanese, a proposito della manifestazioni dei no green pass. "Non sappiamo che conseguenze questo potrebbe avere su una piazza che e' trasversale, da Forza Nuova agli anarchici, dai qualunquisti ai no per principio". Il magistrato, che segue le indagini sui cortei milanesi, elogia il lavoro delle forze dell'ordine nel capoluogo lombardo: "Stanno fronteggiando al meglio un fenomeno che destra preoccupazione evitando situazioni di conflittualita' e cercando di gestire il disordine senza violenza e scontri frontali".

Fontana: "Grenn Pass, condannare le violenze con fermezza"

"La violenza preoccupa sempre in ogni caso, credo che siano situazioni inaccettabili che bisogna condannare con la massima fermezza, ciò detto bisogna anche cercare di capire le ragioni". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, commentando le violenze di sabato scorso a Roma durante la manifestazione no green pass, a margine della cerimonia di posa della prima pietra della nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni.