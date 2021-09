"Green pass, la pagherai": sindaco lombardo minacciato

"Togli sto c...di green pass o ne pagherai le conseguenze". E' un passaggio di una lettera anonima ricevuta da Roberto Francese, sindaco di Robbio, provincia di Pavia, che l'ha pubblicata su Instagram. Francese fu il primo sindaco che nelle fasi iniziali della pandemia sottopose i suoi concittadini al test rapido per il coronavirus, ingaggiando una battaglia con la Regione Lombardia che non lo riteneva una modalita' di diagnosi attendibile. "Sindaco e' l'ultima volta che te lo diciamo - si legge nella missiva - hai rotto i c....con il grin (testuale, ndr) pass. Il covid non esiste, ci tratti come cavie da laboratorio. Avevi gia' rotto il c...coi tamponi e i test devi piantarla li'. Togli sto c...di green pass che hai messo tu a Robbio o ne pagherai le conseguenze (...) Tu e quel venduto di Bassetti farete la stessa fine visto che andate cosi' d'accordo". "Ennesima lettera anonima contro di me - la risposta di Francese sul suo profilo -. Domani ovviamente andro' a segnalare tutto ai carabinieri"