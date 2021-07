Green Pass, Moratti: strumento positivo. Fontana: non necessario



"Qualsiasi strumento che serva a garantire la sicurezza ai cittadini secondo noi è positivo". A dirlo è l'assessora al Welfare della Regione, Letizia Moratti, intervenendo al Tgr Lombardia sul green pass adottato dalla Francia, che consente l'ingresso in alcuni locali pubblici (come bar e ristoranti) soltanto se si è vaccinati o negativi al COVID-19. La posizione della vicepresidente sembra distante da quella del governatore Attilio Fontana, che, pur dicendosi inizialmente favorevole al green pass, aveva poi aggiunto che non era necessario incentivarlo (visti gli alti numeri delle somministrazioni in Lombardia).



Quella sul green pass "mi sembra che sia una discussione fuori luogo. Oggi non vedo perché parlare di green pass, visto che abbiamo i numeri che non sono assolutamente tali da giustificare un'iniziativa in questo senso". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo che la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, si era detta favorevole alla misura, a margine della presentazione del masterplan del villaggio olimpico a Milano "In settimana poi si dovrebbe invece riunire la Conferenza delle Regioni con il Governo proprio per valutare l'opportunità di modificare i parametri" per l'eventuale passaggio in giallo di alcune regioni. "La situazione è in evoluzione, quindi, anche i parametri che rappresentano eventuali situazioni di allerta devono essere cambiati", ha spiegato. Per Fontana "il punto di riferimento più importante è l'occupazione degli ospedali, sia nelle rianimazioni che fuori dalle rianimazioni. Questo parametro ci lascia tranquilli. Quindi, prima di fare ogni tipo di valutazione sul green pass, credo sia importante parlare di questa nuova valutazione".



Covid: Sala, che Moratti sia favorevole a green pass e' una buonissima notizia



Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il fatto che la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, sia favorevole al green pass "e' una buonissima notizia". Lo ha detto a margine della presentazione del Masterplan e del villaggio olimpico 2026, aggiungendo che "applaudo alla iniziativa della Moratti, mi sembra una cosa molto giusta", ha concluso Sala.