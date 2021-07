Green pass per il concerto di Bianca Atzei. E' subito polemica



"Bianca Atzei live al concerto della Festa Patronale di lunedi' 26 luglio ad Arconate. Ingresso gratuito e con Green Pass. Per chi non ha il Green Pass: punto tamponi rapidi gratuiti". L'annuncio del Comune di Arconate, sulla propria pagina Facebook, e' del 5 luglio scorso.



Il sindaco del Comune milanese, Sergio Calloni, e' stato quindi un precursore, ma la sua richiesta di green pass e' tornata di attualita' in queste ultime ore, dopo la svolta del presidente Emmanuel Macron in Francia. Stanno pero' montando le critiche e le polemiche sui social. "Gli scopi del pass non possono essere estesi arbitrariamente" si lamenta Giulio, un utente di Twitter. "Ha senso limitare l'ingresso ad una categoria sola di persone?" scrive Alessio sulla pagina Facebook 'Sei di Arconate se...Liberamente'. Che aggiunge: "Chi vigilera' sulla privacy? E sui controllori? Sono stati rispettati i diritti costituzionali di tutti?". E secondo l'assessore comunale ai Grandi eventi, Francesco Colombo, qualcuno ha persino definito "nazisti" gli amministratori di Arconate.



"Siamo stati messi nel mirino dei novax per questa scelta" ha detto Colombo al Tgr della Lombardia. "Hanno cominciato a tempestare il centralino del Comune con centinaia di telefonate definendoci nazisti e fascisti e minacciando di denunciarci. Abbiamo gia' informato il prefetto. Le nostre sono misure semplicemente di buonsenso".