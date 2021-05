Green pass per tornare a viaggiare: anche la Lombardia ci lavora

Green Pass per tornare a muoversi con maggiore libertà ed in sicurezza entro i confini dell'Unione europea. Anche Regione Lombardia ci sta lavorando, come spiegato dall'assessore Letizia Moratti: "Istituire una 'anagrafe vaccinale' e' certamente importante e ce lo chiede l'Europa, noi da luglio dovremmo avere questo 'Green pass'", ma "aspettiamo le indicazioni nazionali che ci dicano fino a quando la vaccinazione puo' considerarsi valida". "Ci stiamo lavorando come Regione Lombardia, abbiamo una elaborato piattaforma e una nostra proposta nel rispetto della privacy che ci potrebbe consentire, se la normativa nazionale andra' in questa direzione, di avere un semaforo verde se avremo fatto il tampone entro un certo numero di giorni o se avremo un sierologico - spiega Moratti -. Ma stiamo aspettando delle indicazioni nazionali che ci dicano fino a quando la vaccinazione puo' considerarsi valida".

Il Green pass: cos'è e come funziona

Il sistema europeo di emissione di certificati verdi digitali dovrebbe essere operativo tecnicamente dall'1 giugno secondo fonti da Bruxelles, ma la sua attuazione pratica dipende dall'esito dei negoziati traParlamento Europeo e Consiglio. Una prima fase di test del Green pass dovrebbe partire già dal 10 maggio. Il certificato, attraverso una app dotata di codice Qr oppure in formato cartaceo, certificherà l'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 e il numero di dosi ricevute, l'avvenuta guarigione dal Covid nei precedenti sei mesi e la presenza dei relativi anticorpi (mediante test) oppure l'esito negativo di un tampone, Pcr o rapido. Ogni Stato membro stabilirà tuttavia i propri criteri di ingresso sul territorio nazionale.

Vaccini in Lombardia a 3,2 milioni di dosi

Moratti ha fatto il punto anche sulla campagna vaccinale in Lombardia: "Stiamo andando decisamente bene. Siamo a 3 milioni e 200mila dosi. Gli 80enni sono un milione e 200mila vaccinati con una percentuale del 98%, gli over 70 sono piu' di 600mila con una percentuale del 78%. E siamo anche a una buona percentuale dei 60enni con piu' di 300mila. Stiamo proseguendo, abbiamo avuto una forte accelerazione, quindi se ci verranno date le dosi dall'Europa, noi confermiamo che entro l'estate tutti i cittadini lombardi saranno vaccinati almeno con una dose".