Green pass, Piccirillo (M5S) distribuisce tamponi ai passanti

Prosegue la protesta del consigliere regionale M5S, Luigi Piccirillo contro l'obbligo del Green pass. Dopo aver spostato dalla scorsa settimana simbolicamente il suo ufficio fuori da Palazzo Pirelli e aver avviato una raccolta firme per la gratuità dei tamponi, stamattina, il consigliere pentastellato, dal suo gazebo all'esterno del Consiglio regionale, ha distribuito kit per test antigenici e salivari ai passanti. "Non ci vuole niente per monitorare le persone che non se lo possono permettere e non creare disagio alle famiglie - ha detto - se l'ho fatto io oggi perché non lo dovrebbe fare la Regione? Se ci tieni davvero alla sanità pubblica perché non partire dai più poveri e dai più deboli?".

Già la scorsa settimana il Gruppo M5S aveva preso le distanze dalle iniziative di Piccirillo precisando che si tratta di iniziative "personali". Stamane, il consigliere ha affermato di sentirsi "assolutamente" ancora parte del gruppo. E ha aggiunto: "Non vedo l'ora che il Gruppo scenda qui con me. Io sono il M5S" perché ruolo del "M5S è stare in mezzo alla gente. Gli altri consiglieri vengano anche loro. Altrimenti siamo come tutti gli altri" partiti.