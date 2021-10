Green pass: primi presidi a Milano. Dipendenti Atm all'Arco della Pace

L'appuntamento all'Arco della Pace di Milano, dove si sono radunati un centinaio di no-green pass e due camionette di polizia e carabinieri controllano il presidio a poca distanza. La situazione è tranquilla: gli organizzatori hanno messo un po' di musica e intonato qualche coro contro il Green pass ("resistenza, resistenza"). Lo striscione recita: "Solidali non con la Cgil ma con i portuali". Almeno un terzo dei presenti all'Arco della Pace sono dipendenti ATM in tenuta da lavoro, a casa da oggi perché sprovvisti di certificazione. Applausi per loro dai manifestanti all'arrivo di un gruppetto di dipendenti.

Questa mattina all'alba fuori da tre depositi di Atm (San Donato Milanese, via Novara e viale Sarca) si sono formati campanelli di dipendenti, in totale 60, sprovvisti della certificazione verde. Non si sono comunque registrati momenti di tensione.

Al via anche gli altri presidi in città

A Milano sono al momento tre raduni di manifestanti contro il Green pass. Il presidio piu' partecipato e' quello all'Arco della Pace. Gli altri due, auto-indetti con un tam tam sui social network, si stanno svolgendo fuori il Palazzo di Giustizia (circa 30 contestatori) e dall'Universita' degli Studi di Milano (circa 80). Tutti i sit-in sono tenuti sotto controllo da personale della Digos e dalle squadre di pronto intervento delle forze dell'ordine.