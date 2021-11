Green pass, Sala: su percorso manifestazione in corso trattativa



I No Green pass di Milano hanno presentato un preavviso di corteo alla questura per la manifestazione di sabato 6 novembre. È quanto si legge nella chat del gruppo su Telegram in cui ribadiscono la volontà di scendere in strada finché non sarà eliminato l'obbligo del certificato. Il corteo dovrebbe prendere il via sempre da piazza Fontana con un passaggio in piazza Duomo.



Sul percorso richiesto dai manifestanti no green pass, che si terra' sabato prossimo in citta', e' in corso una trattativa in quanto toccherebbe troppi luoghi sensibili. Lo ha spiegato il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine della deposizione di una corona al sacrario di Sant'Ambrogio, aggiungendo che ieri ne ha parlato con il prefetto, Renato Saccone. I manifestanti avrebbero chiesto di attraversare il centro cittadino, passando dal Duomo e dalla Cgil fino alla sede di Regione Lombardia.



Si tratta di "un percorso - ha detto il sindaco - che attraversa praticamente tutto il centro della citta', che va a confrontarsi con luoghi delicati e sensibili, pero' e' in corso una trattativa con la Prefettura, per cercare di portare a un maggiore buon senso il diritto di manifestare, ma senza bloccare ancora la citta'". "Detto cio' - ha concluso - e' difficile dire come andra' a finire perche' abbiamo visto che anche a volte si concorda ma frange pur minoritarie non rispettano l'accordo".