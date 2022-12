Bossi richiama i tre consiglieri: “Chiedierò a Salvini il loro ritorno”

"Chiederò a Matteo Salvini l'annullamento del provvedimento disciplinare per i tre consiglieri lombardi, perché la Lega ha bisogno di unità". Lo ha detto Umberto Bossi, come riporta su Facebook Paolo Grimoldi, indicato dal Senatùr come coordinatore del Comitato Nord.

Bossi: "Negli ultimi giorni abbiamo recuperato molte persone che si erano allontanate dalla nostra Lega"

"Negli ultimi giorni - ha aggiunto Bossi - abbiamo recuperato molte persone che si erano allontanate dalla nostra Lega, e ci impegneremo nel continuare su questa strada".