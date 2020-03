Gruppo Salov S.p.A. affida le Relazioni Pubbliche all’agenzia Aida Partners

Gruppo Salov S.p.A., tra le più grandi Aziende del settore oleario con un fatturato consolidato di 290 milioni di euro nel 2018 e circa 90 milioni di litri venduti, ha scelto di affidare le attività di Relazioni Pubbliche all’agenzia milanese Aida Partners.

Il Gruppo Salov S.p.A. con sede a Massarosa, in provincia di Lucca, seleziona, produce e distribuisce oli di qualità in tutto il mondo, grazie a un’approfondita conoscenza e meticolosa selezione delle materie prime, all’accurata tecnica del blending e ai numerosi investimenti in tecnologie produttive d’avanguardia con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’olio di oliva, promuovendo uno stile di vita sano ed equilibrato.

Aida Partners, che vanta una pluriennale expertise nella comunicazione del settore food e competenze specifiche nella comunicazione istituzionale e relativa alla sostenibilità, rappresenta il partner ideale per l’Azienda, a cui garantisce una gestione professionale delle attività di comunicazione differenziate in base ad obiettivi e target di riferimento.

“Da oltre un secolo il Gruppo Salov S.p.A. si impegna con passione a garantire ai propri consumatori oli di massima qualità garantiti da una filiera produttiva sottoposta a costanti e rigorosi controlli, nel rispetto dell’ambiente e del territorio” afferma Fabio Maccari - Amministratore Delegato di Gruppo Salov S.p.A. “Grazie alla collaborazione con Aida Partners, miriamo a sviluppare e far conoscere i nostri progetti in ambito sostenibile e ad accrescere la reputazione dei nostri prodotti a marchio Filippo Berio - da oggi anche in Italia - e Sagra, promuovendo la cultura dell’olio, un ingrediente insostituibile della dieta mediterranea e simbolo della nostra cultura alimentare”.

“Fin dalla sua fondazione nel 1995 Aida Partners si è contraddistinta per la profonda expertise nel settore del food e della sostenibilità” commenta Gianna Paciello, Vicepresidente di Aida Partners. “Siamo felici che Gruppo Salov S.p.A. abbia scelto la nostra Agenzia come partner strategico per dare nuova forza ai marchi Sagra e Filippo Berio sul mercato italiano, una sfida importante alla cui riuscita siamo molto orgogliosi di poter collaborare”.

La gestione delle attività PR per Gruppo Salov S.p.A. è affidata a Barbara Fortunati, Sara Della Noce e Chiara Bellomi, con la supervisione di Laura Valentini.