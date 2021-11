Gualtieri fa shopping a Milano? Per Atac manager di Atm

"Trasporti: Atac e Atm lavoreranno insieme e presenteranno progetti Comuni": lo aveva annunciato settimana scorsa il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. Ma quello che riferisce oggi il Messaggero è anche altro: ovvero che per i nuovi vertici della società di trasporti romana Gualtieri sta pensando di "fare shopping a Milano" pescando tra manager dell'azienda meneghina. Due dei tre nomi in lizza sono infatti di figure dirigenziali milanesi: Arrigo Giana ed Alberto Zorzan, quest'ultimo direttore Operations di Atm. Dopo l'addio di Alessandro Mio, se davvero il prescelto dovesse essere Zorzan allora per l'Atm si aprirebbe una fase di profondo rinnovamento, con incognite tutte da valutare anche in vista della gara del 2022 che dovrà riassegnare il servizio pubblico della mobilità sia metropolitana che di superificie.

Tutto passerà comunque da una call pubblica. Il terzo nome in lizza è quello di Tullio Tulli, dg dell'Anav.