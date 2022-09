Guasto a treno, evacuati 400 passeggeri

I vigili del fuoco del comando di Milano stanno intervenendo con una squadra per l’evacuazione del treno 24161 Saronno-Lodi, rimasto bloccato sulla linea in partenza da Rogoredo a causa di un guasto con circa 400 passeggeri a bordo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, alcune ambulanze del servizio sanitario e la polizia ferroviaria. Non si segnalano feriti. La circolazione è stata sospesa dalle 18, mentre i tecnici di Rfi stanno intervenendo per risolvere il guasto. Trenord riferisce di cancellazioni e variazioni sui suburbani delle linee S1 e S13 per Pavia e Lodi.