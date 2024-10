Guasto ai radar di Milano: voli dirottati e forti ritardi negli aeroporti di tutto il Nord Ovest

Un pomeriggio da incubo, quello di domenica 20 ottobre, per i viaggiatori degli aeroporti lombardi, liguri e piemontesi: il sistema radar di Enav a Milano ha subito un guasto, causando gravi disagi alla gestione del traffico aereo. Dalle 17:30, la sala radar, fondamentale per il coordinamento dei voli nel Nord Ovest, ha funzionato a un terzo della sua capacità a causa di un problema tecnico. Sebbene l'ente nazionale per l'assistenza al volo abbia risolto la situazione in circa mezz'ora, decine sono stati i voli cancellati, dirottati o in ritardo.

Voli dirottati e ritardi a catena

Gli effetti del guasto non hanno tardato a manifestarsi: mentre i voli in partenza sono stati bloccati a terra, molti voli in arrivo hanno dovuto cambiare rotta. Un aereo di Wizzair da Tirana ha atterrato a Bologna, mentre un volo Ryanair da Amburgo è finito a Memmingen, a centinaia di chilometri di distanza. Anche voli provenienti da Castellon de la Playa hanno fatto scalo a Marsiglia.

Assoutenti: "Enormi disagi con problemi radar, ora rimborsi"

Assoutenti ha denunciato i pesanti disagi causati dal guasto radar, sottolineando i diritti dei passeggeri. Secondo la normativa comunitaria, i viaggiatori colpiti da cancellazioni o ritardi significativi devono ricevere assistenza e informazioni adeguate dalle compagnie aeree. Gabriele Melluso, presidente dell’associazione, ha esortato le compagnie a garantire cibo, bevande e sistemazione in hotel quando necessario, oltre al rimborso per i biglietti dei voli cancellati. Assoutenti offre supporto legale ai passeggeri colpiti, per far valere i loro diritti.