Guber Banca e Tyche Bank a supporto del rilancio di Imesa spa

Guber Banca e Tyche Bank, istituti finanziari specializzati nella gestione del credito non performing e nei servizi a favore delle piccole e medie imprese, hanno affiancato Imesa S.p.A. con l’erogazione di nuova finanza nell’ambito di un Piano attestato di Risanamento ex art. 56 CCII. La società è stata assistita nell’operazione da Deloitte Financial Advisory che ha agito in qualità di advisor finanziario con un team diretto da Matteo Uggetti e Giuseppe Borrelli. Il pacchetto di finanziamenti sottoscritto da Imesa S.p.A, pari ad un totale di 12,7 milioni di euro, andrà a supporto dell’esecuzione del Piano Industriale predisposto dalla proprietà e dal management, prevedendo un re-focus della società sul core business e sullo sviluppo di business unit a maggiore marginalità. Oltre all’erogazione dei finanziamenti a medio e lungo termine sono previste anche linee a sostegno del capitale circolante.

Pascucci (Guber Banca): "Il nostro know-how a disposizione delle imprese italiane"

“L’operazione si inserisce nella strategia di Guber Banca di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese italiane il nostro know how acquisito in oltre 33 anni di esperienza nel settore. L’obiettivo è supportare queste realtà nei processi di turnaround con strumenti idonei alle proprie esigenze” dichiara Damiano Pascucci, responsabile Special Situations Lending di Guber Banca e figura chiave del team operativo.

Soligno (Tyche Bank): "Operazione che si inserisce pienamente nella missione della nostra banca"

“Abbiamo fornito a Imesa un insieme di risorse finanziarie strategiche, destinate a supportare la società nel suo processo di turnaround e a garantire la continuità operativa, contribuendo così alla creazione di valore per tutti gli stakeholder. L'operazione si inserisce pienamente nella missione della nostra banca, che ha l'obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese italiane meritevoli, anche in fasi di temporanea difficoltà finanziaria, accompagnandole verso un percorso di sviluppo e di back to bonis”, afferma Ubaldo Soligno, Responsabile Special Situations di Tyche Bank.

Schiavoni (Imesa spa): "Poste le basi per rafforzare la nostra leadership nel settore"

“Con la firma dell’accordo di ristrutturazione del debito e la concessione di nuova finanza da parte di Guber e Tyche abbiamo posto le basi per rafforzare la nostra posizione di leadership nel settore dei quadri elettrici, consentendoci di dare piena esecuzione al Piano Industriale e consolidando gli ottimi risultati già registrati nel corso 2024 a fronte di ordinativi, ricavi e marginalità in crescita a doppia cifra. Vogliamo continuare a investire in persone, tecnologia e ambiente, mirando all’obiettivo ambizioso di fatturare 100 milioni entro il 2030” dichiara Giampiero Schiavoni Presidente del CdA di Imesa S.p.A.

Imesa S.p.A è un’azienda di Jesi con oltre 50 anni di storia, e si colloca tra i principali player europei nel settore delle costruzioni elettromeccaniche. La società, con un fatturato previsto nel 2024 pari circa € 30 milioni e circa 130 dipendenti, produce e fornisce assistenza tecnica a livello globale per la progettazione, installazione e manutenzione di quadri elettrici, apparecchiature con gas isolante SF6 e sistemi di automazione. I mercati di riferimento sono rappresentati dal manifatturiero, navale/offshore, energetico e oil&gas, mentre la customer relations vanta clienti di primario standing quali, tra gli altri, Enel, Terna, Fincantieri, ENI, Saipem.