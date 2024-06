Gud, nuove aperture a Milano. E nel 2023 raggiunge i 10 mln di ricavi

Nuove aperture per Gud Milano, che espande ancora di più i propri locali in città e fuori. Come riporta Pambianco Wine&Food si tratta di un nuovo locale all’Ippodromo, uno in centro a Milano e anche un'apertura in una località di vacanza estiva. Gud nel 2023 ha relizzato ricavi per 10 milioni di euro (contro gli 8,4 milioni dell’anno precedente) con un ebitda al 22% e per la stagione in corso ha in programma di realizzare un fatturato oltre il milione di euro, per poi puntare ai due milioni.

Gud e Gastro HuB

Per i locali che non dispongono di cucine sufficientemente grandi o attrezzate, per far fronte a tutte le richieste i locali Gud vengono supportati - spiega sempre Pambianco - da Gastro HuB, una sorta di dark kitchen che conta su un giro d’affari di 1,2 milioni di euro (che non rientra nei 10 milioni dell’insegna Gud.