Guerra in Ucraina, la tiktoker Valerish incontra Sala a Milano

Guerra in Ucraina, la tiktoker ed influencer Valerish è stata a Milano nella giornata di domenica 27 marzo. La 20enne ucraina, fuggita dalla città di Chernihiv distrutta dall'invasione russa ha incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Una giornata semplice col sindaco di Milano Beppe Sala", ha scritto su Instagram: "Abbiamo parlato del nostro 'amore' per la Russia e di come possiamo aiutare la mia città natale, Chernihiv. Credo che l'organizzazione di volontari 'Palyanitsya', da questo momento, avrà più forza di prima. Grazie all'Italia e alla gente che supporta i civili ucraini".

Ucraina, la maratona televisiva anche a Milano

Valerish ha poi partecipato a Roma alla maratona televisiva di beneficienza per l'Ucraina. Anche in piazza Duomo a Milano migliaia i partecipanti alla manifestazione promossa da 1+1 Media e da Atlas Festival, con il video saluto del presidente Zelensky ed il collegamento con le tante piazze del mondo connesse Al termine della maratona a Milano i partecipanti si sono inginocchiati per una canzone di preghiera, alla quale è seguito l'inno ucraino.