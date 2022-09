Guida contromano mentre spaccia, arrestato 24enne a Milano

Ieri pomeriggio i carabinieri di Besana hanno fermato a Milano un uomo che procedeva contromano a bordo di una Fiat Punto. I militari hanno controllato il conducente, un 24enne marocchino, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, incensurato, il quale è stato perquisito e trovato con in tasca nove dosi di cocaina per un totale di 9,5 grammi e 600 in denaro contante e un bilancino di precisione e pertanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo stava per vendere droga al passeggero accanto a lui

Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno infatti permesso di accertare che lo stesso stava per vendere delle dosi al passeggero seduto accanto a lui, un 41 di origini piemontesi e residente comasco, separato, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, tossicodipendente.

Auto intestata a 51enne che risulta proprietario di oltre 60 auto

I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare che la Fiat Punto è intestata a un amico dell’indagato, un 51enne milanese che risultato fittiziamente intestatario di oltre 60 autovetture, e pertanto sanzionato ai sensi dell'art. 94 bis Cds e denunciato in stato di libertà per il reato di falso ideologico per induzione.Il veicolo è stato sequestrato penalmente e ne verrà avviata la cancellazione dal pubblico registro.L'arrestato ha poi trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma di Seregno in attesa del rito direttissimo e della contestuale udienza di convalida che si terrà alle odierne ore 11:00 nelle aule del tribunale di Monza.