Guida Michelin 2025: i nove nuovi ristoranti stellati in Lombardia

C'è molta Lombardia tra le nuove stelle Michelin assegnate con la guida 2025. Sono nel complesso 33 i nuovi ristoranti italiani che compaiono nella famosa guida. E di questi, nove sono lombardi.

I nuovi ristoranti lombardi ai quali è stata assegnata una stella sono: Grow Restaurant ad Albiate (Monza - Brianza), Il Circolino a Monza, Olmo a Cornaredo (Milano), Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bergamo), Moebius sperimentale a Milano, Acqua a Olgiate Olona (Varese), Sine by Pinto a Milano, Casa Leali a Puegnago sul Garda (Brescia), Tancredi a Sirmione (Brescia). Prima in classifica, la Lombardia è seguita da Campania (5), Emilia - Romagna (4), Piemonte e Veneto 2. Nuovi ristoranti monostella in Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino.

Mazzali (Regione Lombardia): "La nostra Regione è la più stellata"

“Con 9 nuovi riconoscimenti assegnati dalla famosa Guida Michelin, la Lombardia è in testa alla classifica delle regioni più ‘stellate’ e quindi con un crescente numero di ristoranti ‘certificati’ per la loro cucina d’eccellenza. Un riconoscimento importante a una filiera lombarda, quella enogastronomica, che è anche una straordinaria leva di turismo per la nostra Regione, che da oggi arricchisce la sua offerta di prim’ordine”. Così Barbara Mazzali, Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda.

Casa Perbellini e gli altri tre stelle della Guida Michelin 2025

Nella Guida Michelin 2025 figurano anche due nuovi due stelle ed un nuovo tre stelle. Si tratta di Casa Perbellini - 12 Apostoli a Verona. Si aggiunge ad un ristrettissimo club che comprende solo altri tredici ristoranti "tristellati": Villa Crespi Orta San Giulio (NO), Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull'Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Uliassi a Senigallia (AN), Piazza Duomo ad Alba (CN), Enrico Bartolini al Mudec a Milano, Quattro Passi, Nerano, (NA) e Norbert Niederkofler Atelier Moessmer, Brunico (BZ).