Guidava motociclo rubato, arrestato minorenne

Nei giorni scorsi il Nucleo contrasto stupefacenti della Polizia locale ha fermato un giovane per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.

Deferito alla comunità protetta di Torino



Il giovane, risultato successivamente minorenne ancora per pochi giorni, aveva precedenti penali e un provvedimento già in atto del Tribunale dei minori per rapina a mano armata e lesioni: è stato arrestato e deferito dall'Autorità giudiziaria alla comunità protetta di Torino.



Alla vista degli agenti, il giovane si era dato alla fuga

Gli agenti della Polizia locale avevano fermato il ragazzo mentre, a bordo di un motociclo, percorreva un tratto di marciapiede in via Arsia, in prossimità di un istituto scolastico e in orario di uscita degli studenti. Alla vista degli agenti il giovane aveva velocemente scaraventato a terra la motocicletta ed era scappato di corsa.

In possesso di hashish e 150 euro in contanti



Gli agenti sono riusciti a fermarlo e lo hanno trovato in possesso di hashish e di diverse banconote di vario taglio per un totale di 150 euro. Inoltre era privo di licenza di guida. Durante la successiva perquisizione a casa, dove il fermato vive con la madre, l'Unità cinofila della Polizia locale ha trovato ulteriori pacchetti di hashish per un totale di circa 70 grammi. Il motociclo è stato restituito al proprietario.