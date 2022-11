Guidesi: bene il Governo nella vicinanza alle imprese, ora tocca all'Europa

Guidesi: bene il Governo sulle imprese, ora tocca all'Europa

Prosegue il tour nelle imprese dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Nella tappa di giovedì scorso a Gallarate, in provincia di Varese, sono state visitate tre importanti realtà imprenditoriali lombarde: Yamamay, Orlandi spa, Futureclo. "Ho visto nelle imprese grande entusiasmo - ha evidenziato Guidesi - passione, capacità di innovare e anticipare i tempi, che poi è la ricetta vincente del nostro sistema produttivo. Sono stati incontri proficui per approfondire le esigenze delle aziende e illustrare gli strumenti che la Regione mette in campo a sostegno dell'economia lombarda".









L'assessore Guidesi giudica positivamente i primi passi del nuovo Governo: "L'Esecutivo sta dando giustamente priorità alla questione energia, sulla quale come Regione da oltre un anno abbiamo lanciato l'allarme. La Regione ha fatto e fa tutto quello che è nelle sue possibilità e altrettanto farà il nuovo Governo".



"Occorre però - ha continuato - un intervento a livello europeo di portata simile a quanto attuato per la pandemia: serve infatti poter offrire stabilità alle aziende, come quelle visitate oggi, che vogliono continuare a investire e innovare".