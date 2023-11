Guidesi: economia lombarda rallenta, subito fondo di garanzia Ue

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Rallenta l’economia lombarda (su base annua dell’1,5%) ma tiene l’occupazione. Guido Guidesi, assessore alle Attività produttive della Lombardia lancia l’allarme investimenti. “La situazione economica lombarda è in fase di rallentamento, come avevamo previsto. Dovuta a fattori esterni che continuano a influenzare negativamente il nostro sistema. Il principale è il costo del denaro per cui questa politica monetaria (della Ue ndr) che non cambia e che ha bloccato gli investimenti, blocca la crescita di molte aziende. Il segnale decisamente positivo è l’occupazione stabile in Lombardia, segno che le aziende continuano a lavorare, continuano a produrre pur avendo prorogato gli investimenti. Noi abbiamo bisogno che questa politica monetaria cambi il più rapidamente possibile".

"Abbiamo bisogno che il sistema produttivo venga aiutato da scelte lungimiranti. E’ importante che la Commissione europea ci metta a disposizione un fondo di garanzia per l’accessibilità al credito come era stato fatto durante la pandemia. Abbiamo bisogno che le aziende possano accedere al credito. Speriamo che la situazione cambi in vista del 2024, contiamo che venga dato un segnale positivo alle aziende, perché il lavoro c’è, gli investimenti sono stati bloccati da una politica monetaria incomprensibile. Il paradosso a livello europeo è che dobbiamo raggiungere alcuni obiettivi dal punto di vista della digitalizzazione, della transizione, per farlo abbiamo bisogno di investire ma per farlo abbiamo bisogno di liquidità. Tra Bruxelles e Francoforte ci dicono: dovete raggiungere quegli obiettivi ma non ci danno la liquidità per farlo. Un paradosso dal quale dobbiamo uscire”, conclude Guidesi.