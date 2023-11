"Hanno sparato in testa al mio cane davanti a mio figlio 13enne"

Oggi Uma, la mia bambina, la mia migliore amica… La migliore amica delle mie figlie, è stata ammazzata a sangue freddo. Le hanno sparato in testa. In mezzo agli occhi".

Inizia così il terribile racconto di Sarah, proprietaria di Uma, un rottweiler che è stato ucciso nell'area verde di Parabiago, provincia di Milano, nella giornata di lunedì 12 novembre. A sparare, un cacciatore che a quanto pare aveva scambiato il cane per un altro animale e ne era stato intimorito. Il tutto sotto lo sguardo della donna e del suo figlio 13enne.

Il racconto della padrona: "E' omicidio, non avrà pace finchè non avrò ottenuto giustizia"

La padrona continua il suo crudo racconto "Le ha sparato un cacciatore che “l ha scambiata per un animale” prima. Poi invece ha detto che “l ha vista con la bocca aperta”. Le ha sparato mentre era in un campo a 160 metri dalle case. Con mio figlio, un ragazzino di 13 anni che si è visto la testa del suo cane esplodere. E le ha sparato un “cacciatore” senza giubbotto catarifrangente, che gira alle 16.30 del pomeriggio di domenica, sparando a CENTOSESSANTA metri dalle case". "Questo è a tutti gli effetti un omicidio (...) non avrò pace finchè non avrò ottenuto la giustizia che merita Uma", ha concluso il proprio sfogo su facebook. Indagano gli investigatori, mentre le associazioni animaliste si stanno mobilitando per preparare una denuncia. Così Gaia Animali & Ambiente.