Harry Potter, a Milano la più grande collezione italiana di libri

La più grande collezione italiana di libri di Harry Potter sarà esposta al pubblico per la prima volta lunedì 8 maggio dalle 16 a Milano, al Libraccio di via Corsico. Oltre ottanta i volumi presdenti, tra edizioni rare e a tiratura limitata. La mostra è frutto del lavoro di ricerca e di catalogazione dell'esperto di libri rari Massimo Battista, e sarà anche l'occasione per la presentazione del libro dello stesso autore, 'Collezionare Harry Potter e altri libri di J.K. Rowling' (Salani), in programma alle 18.

Harry Potter: prima edizioni e cofanetti mai ripubblicati

I volumi esposti sono prime edizioni, dalla loro prima stampa del 1998 fino agli ultimi, pubblicati nel 2022. Tra queste, l'edizione 'Motto di Hogwarts', pubblicata nel 2007, con l'arrivo de 'I doni della morte': i dorsi dei 7 libri messi in sequenza formano il motto di Hogwarts in latino, 'Draco dormiens numquam titillandus' ('mai solleticare un drago che dorme'). Il cofanetto è uscito il 15 novembre 2007, rimanendo disponibile fino ad esaurimento scorte, senza mai essere stato ripubblicato.

'Harry Potter - La serie completa': una chicca per appassionati

L'edizione forse più apprezzata e ricercata, però, è 'Harry Potter - La serie completa - Edizione Castello di Hogwarts', uscita nel 2013, in occasione dei 15 anni di Harry Potter, si tratta di un cofanetto con le illustrazioni del noto autore di fumetti, Kazu Kibuishi. Ciò che rende unica questa edizione è che i dorsi dei libri raffigurano il castello di Hogwarts.

L'edizione limitata di 'Harry Potter e la pietra filosofale'

Quasi introvabile è poi un'altra edizione in mostra: si tratta di 'Harry Potter e la pietra filosofale' pubblicata, nel 2002, in occasione dei 140 anni della casa editrice Salani, con una tiratura limitata di 1500 copie: la numerazione delle prime 300 copie, con numeri romani, è stata scritta a mano e a penna singolarmente per ogni copia, mentre quella delle altre 1.200 copie, con numeri arabi, a macchina. La particolarità è che, non essendo progressiva, la numerazione delle 1.200 copie riparte da 1, quindi non è possibile trovare libri con un numero oltre il 1.200.

L'edizione speciale de "Il Seggio Vacante" di J.K. Rowling

Tra le altre opere in esposizione, ci sarà anche un'edizione speciale e numerata de 'Il Seggio Vacante', considerato il primo romanzo per adulti di J.K.Rowling. Si tratta di un cofanetto pubblicato in edizione limitata - 500 copie - per i 150 anni di storia della Salani, realizzato in tela rossa con incisioni in vernice oro sul dorso. Saranno inoltre presenti i primi due volumi della saga diffusi solo nelle biblioteche per ipovedenti con caratteri di stampa più grandi, le edizioni Minalima e la copia autografata del romanzo giallo 'Bianco Letale', scritto con lo pseudonimo di Robert Galbraith.

Massimo Battista è infatti l'autore della prima bibliografia completa di tutte le opere italiane di J.K. Rowling, pubblicate in Italia da Salani, dal 1998 a oggi. Si tratta del risultato di una ricerca durata anni e che riporta una scheda per ogni libro pubblicato, di cui vengono descritti tutti i dettagli, grafici ed editoriali, con note sulla traduzione, il pregio collezionistico e la quantità di ristampe.