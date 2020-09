"Ho contratto il Covid a Milano", Zingaretti torna sul luogo del delitto

"E' la prima volta che torno in Lombardia dopo aver contratto il Covid a Milano, anche su questa storia che Zingaretti che e' corresponsabile perche' faceva gli aperitivi a Milano, non vi permettete", ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti nel corso di un comizio a Voghera (Pavia) a sostegno del candidato sindaco Nicola Affronti. "A Milano certo che sono venuto all'inizio di un'epidemia per portare la mia solidarieta' a una citta' ferita. Ma sono venuto a Milano ovviamente sempre rispettando le regole che la Regione Lombardia allora aveva messo. Mai mi sarei sognato di dire non rispettate le regole perche' sono sbagliate, come fa la destra spesso in questo paese. Ecco la differenza con loro", ci ha tenuto a sottolineare Zingaretti.

Zingaretti, Sala bis? sindaco eccezionale ma sceglie lui

"Beppe Sala e' un sindaco eccezionale, tra i migliori in Italia, che ha governato una citta' complessa facendola diventare una capitale di livello mondiale in qualche modo. Ora dipende da lui e dai milanesi. Non e' il segretario nazionale di un partito che sceglie i sindaci delle citta'", ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un comizio a sostegno del candidato sindaco di Voghera, Nicola Affronti, parlando di un'eventuale ricandidatura del sindaco di Milano Giuseppe Sala.