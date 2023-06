"Ho più amici gay che normali": virale la gaffe del consigliere di FdI. VIDEO

"Ho più amici gay che normali": virale la gaffe del consigliere di FdI

Il meno che si può dire è che ha scelto le parole in modo molto sfortunato. Si è scatenata la bufera su Felicia Grazia Scaffidi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia nel comune di Lissone, in Brianza. "Ho più amici gay che normali", ha dichiarato nel corso di una concitata discussione con un altro consigliere, Luca de Vincentis di vivi Lissone che aveva presentato la mozione sull'adesione alla carta di intenti della rete Ready per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere."Non accetto che mi venga dato dell'omofoba da Luca de Vincentis, ho più amici gay che forse tu, mi spiace ma è proprio così e li tratto come tratto qualsiasi altra persona normodotata. Scusate, persone etero. Posso anche essere un po' emozionata e arrabbiata. Veramente, ho più amici gay che normali"