Holding Umberto Gnutti, fatturato in calo (-17%) ma utili in crescita (+1%)

Holding Umberto Gnutti, fatturato in calo ma utili in crescita

Se il 2022 per la Holding Umberto Gnutti era stato un anno record, il 2023 si chiude con un fatturato in calo. Ma l'utile resiste, con un lieve aumento. La società bresciana guidata da Umberta Gnutti Beretta è una realtà a conduzione familiare. Per tanti anni la Hug è stata guidata da Giorgio Gnutti, scomparso nel giugno del 2023, erede in linea diretta di Giacomo Gnutti, che avviò l'attività a Lumezzane nel 1860.

Il fatturato di Hug spa si attesta a 475,397 milioni di euro (-17% rispetto al 2022). In calo del 12% anche l'Ebitda. L'utile netto cresce dell'1% arrivando a quota 35,966 milioni di euro.

Le partecipazioni di Hug spa in Almag e Brawo

Importante le partecipazioni di Hug spa. Che, come riporta Brescia Today, controlla tra le altre al 100% la Almag spa (Azienda lavorazioni metallurgiche e affini Gnutti), e al 99,5% la Brawo, con filiali anche negli Stati Uniti e in Canada.