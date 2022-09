Homi Fashion & Jewels Exhibition, torna l'evento dedicato al gioiello

Homi Fashion & Jewels Exhibition torna a raccontare le eccellenze del bijou del gioiello e dell’accessorio moda. La nuova edizione della manifestazione dal 16 al 19 settembre in fieramilano (Rho), presenta le novità del comparto con un’ampia offerta, sottolineando le tendenze del prossimo futuro. Una vetrina esclusiva per gli addetti del settore che quest’anno ospita oltre 420 brand, di cui il 30% proveniente dall’estero.

Un appuntamento “carbon neutral”

Un appuntamento che a settembre sarà “carbon neutral” perché tutte le emissioni di CO2 prodotte verranno interamente neutralizzate investendo nel progetto ambientale “Photovoltaic Power Project”, un’attività di sviluppo di energia green dove HOMI Fashion &Jewels/Fiera Milano supporterà la realizzazione di pannelli fotovoltaici nella zona di Maharashtra (India), favorendo l’acceso all’energia green per le popolazioni locali. Questa edizione di Homi Fashion&Jewels da così concretamente avvio al percorso di valutazione dell’impronta ambientale degli eventi fieristici realizzati negli spazi espositivi di Fiera Milano, in collaborazione con Rete Clima.

Ricerca, innovazione, savoir faire del Made In, attenzione per l’artigianalità nelle sue tante declinazioni

Ricerca, innovazione, savoir faire del Made In, attenzione per l’artigianalità nelle sue tante declinazioni, rimangono poi gli elementi chiave della kermesse, che anche quest’anno porta nei suoi spazi le idee e visioni internazionali che caratterizzeranno la prossima stagione F/W 2022-2023. Un palcoscenico straordinario dove l’estro dei creativi e le proposte delle grandi aziende del settore si incontrano e si fondono.

Continua la collaborazione tra Homi Fashion&Jewels e Poli.Design Milano

In questa cornice, anche per l’edizione di settembre continua la collaborazione tra Homi Fashion&Jewels e Poli.Design Milano. Un’alleanza che in questa edizione ha dato vita a FJ Visions of Tomorrow, uno spazio che permette ai visitatori di indagare e conoscere le tendenze del prossimo futuro, attraverso un percorso sviluppato su due nuove aree. Fashion Future Trend, la sezione dei nuovi forecast realizzata attraverso contenuti multimediali, e Fashion Future Incubator, dove il gioiello e l’accessorio del domani interpretano al meglio colori, palette e trend della prossima stagione.

Il percorso di visita include anche le proposte di “The incubator-Tuttepazzeperbijoux” a cura di Maria Elena Capelli che, grazie ad una specifica attività di scouting, propone collezioni che si rivolgono in particolare ai concept store e gioiellerie che ricercano pezzi unici, fatti a mano, di alta qualità e particolarmente originali.

Sinergia tra HOMI Fashion&Jewels e Sì Sposaitalia Collezioni

E spunti interessanti arrivano anche dalla sinergia tra HOMI Fashion&Jewels e Sì Sposaitalia Collezioni che ha dato vita al Wedding Visual Showcase, nuovo spazio interamente dedicato all’universo wedding, dove sono protagoniste le proposte di accessori e preziosi legati all’universo bridal e alla magia dell’abito bianco.

Con l’obiettivo di facilitare il networking tra gli addetti ai lavori e la ricerca di nuove idee di business, HOMI Fashion&Jewels Exhibition mette a disposizione dei suoi visitatori anche delle aree in cui trovare ispirazione e spunti inediti.

Dopo il servizio fotografico organizzato a New York, dove alcune delle firme presenti al salone hanno posato con due delle loro creazioni, la manifestazione propone shooting fotografici professionali: un’iniziativa che ha l’obiettivo di dare valore ai seasonal must have delle aziende espositrici, con scatti indossati che daranno chiare indicazioni delle nuove tendenze FW 22/23.

A sostegno dell’intero sistema, quest’anno gli operatori e gli appassionati di moda potranno inoltre avere una panoramica completa, individuando gli accessori e i capi vincenti per comporre un vero total look grazie allo svolgimento di HOMI Fashion&Jewels in parziale contemporaneità con Mipel, il Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio, Micam, punto focale internazionale per le calzature, The One Milano, il polo per il prêt-à-porter femminile d’alta gamma. Queste ultime tutte in svolgimento dal 18 al 20 settembre, sempre a Fieramilano (Rho), e all’insegna di un mercato moda esauriente e di una rete business sempre più solida ed ampia.