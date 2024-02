HumaVerse, la startup per il recruiting nel mondo ICT

HumaVerse, la nuova realtà nel mondo della ricerca e selezione del personale per startup, scaleup e aziende dell’innovazione, è stata presentata allo Zelig di Milano.

HumaVerse che indica la sua vocazione già nel nome, crasi fra Human e Universe, nasce grazie a Digital Magics, incubatore che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. HumaVerse massimizza infatti l’efficienza nel recruiting, grazie a una tecnologia digitale che interviene nelle prime fasi di ricerca dei candidati, lasciando agli “umani” l’assessment e la valorizzazione del loro profilo.

Gay (Digital Magics): "AI Generativa, boom di annunci nelle grandi aziende"

Marco Gay, Presidente esecutivo di Digital Magics, Presidente Confindustria Piemonte e Presidente Anitec-Assinform (Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology) ha presentato i dati di uno studio dell’Osservatorio delle Competenze Digitali di Anitec-Assinform sul mercato del lavoro in ambito Information and Communication Technology: “Da dicembre 2018 la domanda per le professioni ICT è cresciuta significativamente in tutta l’Unione Europea, compresa l’Italia a fronte di una dinamica più stabile negli Stati Uniti. Emerge quindi la necessità delle imprese di dotarsi di figure manageriali che riescano a comprendere e organizzare i processi aziendali in ambito ICT, nell’ultimo anno poi son cresciute le ricerche nel campo dell’IA Generativa, con un vero e proprio boom di annunci da parte delle grandi aziende ma anche da parte delle PMI. Riflettiamo su questo dato: la domanda si attesta su più di 218.000 posizioni ma l’offerta è solo di 81.000 professionisti. È un gap enorme di 137.000 unità.”