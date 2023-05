"Hungry For Life", nuovi contenuti per i clienti HYPE

WOLF | Hungry for life è il frutto della collaborazione tra HYPE- la fintech nata per offrire accoglienzafinanziaria personalizzata- e BE SHAPING THE FUTURE -società leader nella consulenza al mondo finance eparte del Gruppo Engineering-.

WOLF è il lifestyle program che nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai grandi temi ed eventi che impattano sui mercati finanziari e sulla vita di tutti, offrendo al contempo strumenti e opportunità peraiutare i clienti a vivere al meglio le proprie passioni, accrescendo la loro consapevolezza e autonomia nella gestione quotidiana dei soldi.

I sottoscrittori dei conti HYPE Next e Premium potranno entrare a far parte della community di WOLF: unecosistema fatto di contenuti, esperienze, brand selezionati e vantaggi esclusivi. Il tutto accessibile dall’appHYPE. Tra le prime offerte a comparire in app figura quella di Sky, la media ed entertainment company che hacambiato le abitudini di visione di milioni di italiani ed è da sempre sinonimo di innovazione. Sky offriràcondizioni particolarmente vantaggiose sugli abbonamenti sia per i nuovi che per i già clienti – fino a €90 in 18 mesi – tramite dinamiche di cashback.

A questo si aggiunge WeRoad, il brand che per eccellenza ha dato una nuova interpretazione all’esperienzadi viaggio con amici o esploratori del mondo con spirito affine, fino a dare un nuovo significato al concettodi vacanza. Ai sottoscrittori di WOLF, WeRoad offre la possibilità di prenotare un viaggio indimenticabile all’insegna del divertimento e di luoghi mozzafiato con uno sconto di €150 da utilizzare già sul primo viaggioo distribuito nei tour successivi.Tra le offerte anche Plenitude, la Società Benefit di Eni. L’azienda propone ai clienti HYPE, iscritti a WOLF e che sceglieranno il gestore, di ricevere un cashback su ogni bolletta optando per la domiciliazione bancariasul loro conto HYPE.

L’ecosistema WOLF è convenienza ma anche intrattenimento e informazione con:• “WOLF | Tendenze e passioni”, curiosità, storie e interviste esclusive ai nomi di riferimento delpanorama culturale italiano, curate da Vanity Fair Italia e Rolling Stone Italia;• “WOLF | Storie che contano”, che oltre al podcast originale HYPE condotto da FEDEZ, già disponibile su YouTube e tutte le principali piattaforme di streaming, si arricchisce anche dellerubriche realizzate da Starting Finance e condotte dalla giornalista Chiara Piotto che, con il suo stilediretto e fact based, offre un aiuto nella comprensione delle tematiche finanziarie, anche piùtecniche. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link WOLF.hype.it.