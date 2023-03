I Black Flag in Italia per due date a giugno

I Black Flag, leggendaria band hardcore punk statunitense, in Italia per due date: il gruppo formatosi ne 1976 in California si esibirà il 14 giugno al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (Rimini) e il 15 giugno allo Spazio Mil-Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Della formazione originaria è rimasto il chitarrista e autore Greg Ginn. La reunion risale al 2013, della band fanno attualmente parte anche al basso Joseph Noval, alla batteria Isaias Gil e alla voce Mike Vallely. Biglietti per i due concerti in vendita su Ticketmaster, Dice e TicketOne.